Brand in Bad Cannstatt Hoher Schaden nach Brand in Abschleppunternehmen

Von red 15. April 2018 - 08:56 Uhr

Eine Lagerhalle eines Abschleppunternehmens in Stuttgart-Bad Cannstatt stand am Samstagabend in Flammen. Drei Autos brannten – was das Feuer ausgelöst haben könnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.





Stuttgart - Bei einem Brand in einer Halle eines Abschleppunternehmens ist am Samstagabend gegen 19.45 Uhr in der Straße „Im Schwenkrain“ in Stuttgart-Bad Cannstatt ein Schaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstanden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten drei abgestellte Unfallfahrzeuge in Brand und wurden dabei komplett beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.