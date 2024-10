1 Die Feuerwehr ist aktuell noch bei dem Einsatz vor. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Am Freitagmorgen brennt es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort. Die Straße ist derzeit abgesperrt.











In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße in Bad Cannstatt brennt es am frühen Freitagmorgen.