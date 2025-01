Brand in Bad Boll (Kreis Göppingen): Wohnmobile in Flammen - Schaden in Millionenhöhe

Wohnmobile in Flammen - Schaden in Millionenhöhe

8 Im Kreis Göppingen hat es in der Nacht auf Freitag gebrannt. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Mehrere Wohnmobile brennen auf einem Firmengelände im Kreis Göppingen komplett aus, es entsteht ein hoher Schaden. Vieles ist allerdings noch unklar.











Bei einem Vollbrand auf einem Firmengelände in Bad Boll in der Nacht auf Freitag ist ein Sachschaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm mitteilt, gerieten in der Nacht gegen 0.00 Uhr mehrere geparkte Wohnmobile auf dem Gelände eines Wohnmobil-Autohauses im Landkreis Göppingen in Brand. Angrenzende Wohngebäude mussten demnach evakuiert werden.