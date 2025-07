1 Der Brand brach aus noch ungeklärter Ursache an der Fritteuse des Imbisses aus (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa

Am Montagabend ist in einem Imbiss-Restaurant in Backnang ein Brand ausgebrochen. Dabei wurde ein Mensch verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden.











Beim Brand in einem Imbiss-Restaurant in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist am Montagabend der Betreiber des Geschäfts leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war in dem Imbiss in der Stuttgarter Straße gegen 15.25 Uhr die Fritteuse in Brand geraten.