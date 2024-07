1 Die Feuerwehr war am Dienstag in Backnang gefordert. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Offenbar hat eine Zigarette in einem Blumenkübel einen Einsatz der Feuerwehr in Backnang ausgelöst. Der Schaden durch das Feuer blieb gering.











Zu einem größeren Feuerwehreinsatz sind die Kräfte am Dienstagnachmittag in Backnang ausgerückt. Gegen 16.15 Uhr erreichten die alarmierten Feuerwehrleute eine Pflegeeinrichtung in der Richtung Freibad gelegenen Gartenstraße. „Dort war auf einem Balkon ein Blumenkübel in Brand geraten“, erläutert ein Polizeisprecher.