1 Mit sechs Fahrzeugen war die Feuerwehr Asperg vor Ort. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Anwohner bemerkten in Asperg in der Nacht auf Sonntag einen Brand. Die Ursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.















Link kopiert

Asperg - Ein Gartenzaun sowie ein etwa acht Meter hoher Nadelbaum sind am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in der Asperger Schäferstraße in Brand geraten. Anwohner bemerkten die Flammen und setzten einen Notruf ab. Die Feuerwehr Asperg rückte daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 36 Wehrkräften an. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit einem Fahrzeug vor Ort.

Durch die Flammen wurden der Gartenzaun, der Baum und insgesamt vier Mülltonnen zerstört. Darüber hinaus zersprang infolge der Hitzeentwicklung die Verglasung eines Fensters sowie die Abdeckung der Außenbeleuchtung eines angrenzenden Wohnhauses. Der Schaden beläuft sich auf zirka 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Ursache des Brandes sowie die Folgen der Brandausbreitung sind jetzt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30 in Verbindung zu setzen.