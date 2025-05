Einfamilienhaus steht in Flammen – der Schaden geht in die Hunderttausende

Brand in Althütte

1 Die Löscharbeiten laufen aktuell noch (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa

In Althütte ist es in einem Einfamilienhaus zu einem Brand gekommen – aktuell kämpfen mehrere Feuerwehren gegen die Flammen. Noch ist die Brandursache unklar.











Eine Nachbarin hat am Montagmittag gegen 13.40 Uhr Alarm geschlagen und die Rettungsleitstelle über ein brennendes Haus im oberen Hölzlesweg in Althütte (Rems-Murr-Kreis) informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Haus im Ortsteil Sechselberg bereits in Vollbrand.