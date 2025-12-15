Brand im Zollernalbkreis: Feuer im Stall – 150.000 Euro Schaden und viele tote Tiere

1 Rund 100 Feuerwehrkräfte rückten mit etlichen Fahrzeugen nach Hechingen aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Fast zwei Dutzend Rinder sind in ihrem brennenden Stall im Zollernalbkreis verendet. Das Feuer sei aus bislang unklaren Gründen in der Nacht ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Rund 100 Feuerwehrkräfte rückten daraufhin mit etlichen Fahrzeugen nach Hechingen aus. Jedoch starben 23 der etwa 100 untergebrachten Tiere. Menschen seien nicht verletzt worden. Der Schaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt.