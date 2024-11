Brand im Stadtwald in Leonberg: Holzbalken stehen in Flammen

1 Einsatz für die Feuerwehr: Im Wald brennen Holzbalken. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg muss am Montagmorgen, 25. November, im Wald oberhalb der Böblinger Straße einen Brand löschen. Wie das Feuer entstanden ist, wird derzeit noch ermittelt.











An diesem Montagmorgen ist die Freiwillige Feuerwehr Leonberg zu einem etwas ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Sogenannte „Vegetationsbrände“ sind in der nasskalten Herbst- und Winterzeit eher nicht an der Tagesordnung – dennoch mussten sich die Leonberger Retter gegen 9.15 zu einem Waldstück oberhalb der Böblinger Straße aufmachen. Dort hatten in einem privaten Grundstück einige Holzbalken Feuer gefangen.