Defekt an Solaranlage löst Feuer aus

Im Dachgeschoß eines Reihenmittelhauses im Hörnle ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Ursache war wohl eine selbst installierte Solaranlage.









Der Marbacher Stadtteil Hörnle ist dicht bebaut: Bricht hier ein Feuer aus, besteht immer die große Gefahr, dass Flammen auf Nachbargebäude übergreifen. Das konnte die Feuerwehr bei einem Brand am Donnerstagmittag zwar verhindern – dennoch ist ein Reihenmittelhaus in der Mainzer Straße nun unbewohnbar. Das Feuer im Hörnle war gegen 11.45 Uhr ausgebrochen – wohl durch einen technischen Defekt an einer selbst installierten Solaranlage, wie die Polizei mitteilt. Vom Dach aus breiteten sich die Flammen im Dachgeschoß aus. Glück im Unglück: Die Bewohner konnten sich noch rechtzeitig und unverletzt ins Freie retten.