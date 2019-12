1 Die Feuerwehr löscht derzeit einen Brand in Bönnigheim. Foto: dpa/Paul Zinken

In Bönnigheim in Kreis Ludwigsburg ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Das Dachgeschoss steht in Flammen. Die Feuerwehr ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Bönnigheim - Am Mittwochmorgen ist die Feuerwehr in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) zu einem Einsatz ausgerückt. Es brennt in einem Wohnhaus. Wie die Polizei gegen 8.45 mitteilt, war das Feuer im Dachgeschoss des Hauses in der Müllerhöhstraße ausgebrochen. Weiter ausgebreitet haben sich die Flammen mutmaßlich nicht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr ist vor Ort, die Löscharbeiten sind im Gange. Die Bewohner konnten sich allesamt ins Freie retten, verletzt wurde niemand.