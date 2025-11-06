Brand im Kreis Karlsruhe: Zehn Kilometer Stau auf A5 wegen brennendem Lastwagen

1 Ein Lastwagenfahrer hatte das ausbrechende Feuer an seinem Lkw bemerkt und sein Gefährt an einer Einbuchtung auf dem Standstreifen angehalten. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Staualarm auf der A5: Ein Lkw voller Altpapier geht in Flammen auf. Wie der Fahrer reagiert und warum der Verkehr trotzdem zum Erliegen kommt.











Wegen eines brennenden Lastwagens hat sich auf der Autobahn 5 bei Malsch im Kreis Karlsruhe ein kilometerlanger Stau gebildet. Die mittlere und rechte Spur der Fahrbahn Richtung Norden war am Nachmittag gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dies hatte laut ADAC einen Stau von zehn Kilometern und eine Verzögerung von etwa einer Stunde zur Folge. Die Fahrbahn Richtung Süden war von dem Einsatz nicht betroffen.