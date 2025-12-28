Brand im Kreis Esslingen: Gaststättengebäude in Altenriet niedergebrannt

Der Einsatz bei einem Brand in einer Gaststätte in Altenriet (Kreis Esslingen) dauert an. Nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr sind die Schäden am Gebäude groß.
Flammen schlugen aus der Eingangstür des Lokals: Die Einsatzkräfte der Feuerwehren sind in Altenriet gefordert. Dort ist am Sonntagnachmittag ein Brand in einer Gaststätte in der Straße Im Käppele ausgebrochen. Am Abend konnte die Feuerwehr erste Informationen zum Einsatz und den Folgen des Brandes geben. Die Schäden am Gebäude sind wohl groß.