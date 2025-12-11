Panagiota Petridou hat bei Instagram von einem Feuerwehreinsatz in ihrem Zuhause berichtet. Es kam zu einem Brand im Kinderzimmer. Die Moderatorin nannte auch den Grund für das Feuer, bei dem zum Glück niemand zu Schaden kam.

Panagiota Petridou (46) hat ihrer Instagram-Community am vergangenen Mittwoch von einem Schreckmoment in ihrem eigenen Zuhause berichtet "Der Supergau ist einfach passiert", erklärt sie sichtlich mitgenommen in einem Video. "Ihr seht hier noch die Feuerwehr, die fährt jetzt gerade noch von dannen", erzählt Petridou und richtet die Kamera auf das Einsatzfahrzeug. "Hier war grade ein Rieseneinsatz und wir haben nochmal wirklich richtig Glück gehabt. Das braucht kein Mensch." Eigentlich sollte sie nur einen neuen Herd bekommen, doch der war nicht der Grund für den Einsatz.

Vor dem Haus filmt Petridou einen verkohlten Ständer und eine sichtlich verbrannte Decke. "Das ist die Bettdecke und das hier ist der Heizstrahler von der Wickelkommode." Weiter berichtet sie: "Es roch auf einmal hier nach Verkohltem, nach Verbranntem und ich dachte, weil der Herr von der Küche hier die Sicherung ausgeschaltet hat, dass irgendwas am Brennen ist. [...] Auf einmal war alles voller Qualm."

Ihr Mann sei in dieser Zeit gerade eine Runde mit dem Hund gewesen. Oben im Kinderzimmer dann der Schock: "Da hat die Steckdose gekohlt." Die Moderatorin zeigt ihren Followern in besagtem Zimmer das Ausmaß des Brandes, ein schwarzer Fleck auf dem Boden ist deutlich zu erkennen. Der Heizstrahler sei bei ihnen schon seit über einem Jahr nicht mehr in Gebrauch gewesen, "der war einfach nur angesteckt". Warum er angegangen und gebrannt habe, sei ihr ein Rätsel.

Warnung an ihre Fans

In dem Posting zum Video hat Petridou, die im März 2022 per Instagram-Video verkündete, dass sie "still und heimlich im Februar Mama geworden" sei, dann schon eine Antwort darauf: "Ich habe erfahren, dass diese Heizstrahler besonders viel Strom ziehen, wenn daran etwas defekt ist oder die Mehrfachsteckdose nicht für die Leistung ausgelegt war, kann das über Feinheit und durch ein und ausschalten des Stroms zum Brand führen". Ihre Fans warnt sie: "Also passt gut auf und steckt diese Teile aus der Steckdose!"

Zum Glück sei niemand zu Schaden gekommen "und wir konnten das Feuer mit der Bettdecke ersticken. In Windeseile kamen auch schon die netten Menschen von der Feuerwehr Solingen zu Hilfe", erzählt die 46-Jährige. Auch die Polizei Solingen und ein Krankenwagen seien "augenblicklich" gekommen. "Ich war echt erstaunt, wie schnell alle da waren und sofort geholfen haben, den Brand zu lokalisieren und final zu löschen." Auch beim Mitarbeiter des Küchenstudios, der den Brand mit der Bettdecke eindämmte, wolle sie sich für seinen "mutigen Einsatz" bedanken.