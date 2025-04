Fünf Personen nach Feuer in Gefängniszelle teils schwer verletzt

Ein Insasse der Justizvollzugsanstalt in Stuttgart-Stammheim hat laut der Feuerwehr bei einem Brand in einer Zelle am Ostersonntag schwere Verletzungen erlitten. Die Rettungskräfte rückten nach eigenen Angaben gegen 14 Uhr nach einem Brandmeldealarm zum Gefängnis aus.