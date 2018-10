A81 in Stuttgart Ursache für Pkw-Brand in Engelbergtunnel geklärt

Von red 18. Oktober 2018 - 13:59 Uhr

Die Ursache für den Brand im Engelbergtunnel am Mittwochabend ist offenbar geklärt. Der Verkehr auf der A 81 war stundenlang komplett zum Erliegen gekommen.





10 Bilder ansehen

Leonberg - Nichts ging mehr am Mittwochabend, weder auf der Autobahn, noch auf den Straßen in Leonberg und Gerlingen. Im Engelbergtunnel hatte ein Auto Feuer gefangen, der Tunnel wurde daher für mehrere Stunden komplett gesperrt. Menschen wurden nicht verletzt. Am Tunnel selbst sind der Feuerwehr zufolge ebenfalls keine großen Schäden entstanden. Grund für das Feuer war anscheinend ein technischer Defekt.

Mehr zum Thema

Lesen Sie auch: Richtiges Verhalten im Stau

Gegen 18.40 Uhr ging der Notruf über einen brennenden Pkw auf der A 81 im Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Stuttgart ein. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, die vier Insassen des betroffenen BMW hatten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Der Verkehr in und um Gerlingen und Leonberg kam teilweise kurzfristig zum Erliegen. Auf der A 81 staute sich der Verkehr in beide Richtungen über mehrere Kilometer, auch die Autobahn 8 war betroffen. Erst gegen 21.30 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.