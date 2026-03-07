Inzwischen ist es fast ein gewohntes Bild: Stauchaos in und um Leonberg, weil es im Engelbergtunnel gekracht hat. Ein Blick ins Archiv zeigt, was in gut einem Jahr los war.
Der verheerende Brand eines Sattelzug-Aufliegers im Engelbergtunnel am Dienstagnachmittag hat zwei Verletzte gefordert. Nun fragen sich viele: Was ist nur mit diesem Tunnel los? Nicht nur in den Sozialen Netzwerken erinnern sich Menschen an zurückliegende Ereignisse rund um Baden-Württembergs meistbefahrenen Autobahntunnel. Was ist in den beiden Röhren in den vergangenen Monaten und Jahren bereits vorgefallen? Hier gibt es eine Auswahl an Ereignissen von Anfang 2025 bis heute – ausgeklammert sind dabei Sperrungen aufgrund von Brandmeldealarmen.