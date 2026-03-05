Brand im Engelbergtunnel Leonberg: „Ich hörte zwei Knalle“ – Junge Frau erlebte 4,5 Stunden Stau-Odyssee nach Feuer

Stundenlanges Warten im Stau ohne klare Ansagen: Der Brand im Engelbergtunnel legte die A 81 lahm. Eine 20-Jährige steckte 4,5 Stunden im Stau fest – und schildert ihre Eindrücke.
Diese Heimfahrt von der Arbeit wird Svenja Tarnow so schnell sicher nicht vergessen. Statt den üblichen 20 Minuten Fahrt von Weilimdorf nach Böblingen brauchte sie am Dienstag mehr als viereinhalb Stunden. Der verheerende Brand des Sattelzug-Aufliegers im Engelbergtunnel kostete sie nicht nur viel Geduld. Er löste auch Ängste aus, weil lange nicht klar war, warum der Verkehr zum Erliegen kam. Es war die erste Vollsperrung, die sie auf einer Autobahn erlebt hat.