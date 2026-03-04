Brand im Engelbergtunnel Leonberg: Feuer im Tunnel – warum der Thermoscanner nicht eingreifen konnte

Beim Brand eines Sattelzug-Anhängers wird der Engelbergtunnel bei Leonberg schwer beschädigt. Der Thermoscanner kann ein solches Szenario nur bei bestimmten Lastern verhindern.
Dass im Engelbergtunnel bei Leonberg ein Lastwagen lichterloh brennt, ist für Pendler, Tunnelbetreiber und Rettungskräfte gleichermaßen ein Horrorszenario. Und genau zu diesem Szenario kam es am Dienstagnachmittag, als kurz nach der nördlichen Zufahrt in den Tunnel der A 81 in Richtung Stuttgart/Karlsruhe der Auflieger eines Sattelzugs in Flammen aufging.