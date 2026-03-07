Der Engelbergtunnel: Wenn in einer der beiden Röhren ein Unfall passiert, ist Chaos in und um Leonberg vorprogrammiert. Ein Blick ins Archiv zeigt, was in gut einem Jahr los war.

Der verheerende Brand eines Sattelzug-Aufliegers im Engelbergtunnel am Dienstagnachmittag hat zwei Verletzte gefordert. Nun fragen sich viele: Was ist nur mit diesem Tunnel los? Nicht nur in den Sozialen Netzwerken erinnern sich Menschen an zurückliegende Ereignisse rund um Baden-Württembergs meistbefahrenen Autobahntunnel. Was ist in den beiden Röhren in den vergangenen Monaten und Jahren bereits vorgefallen? Hier gibt es eine Auswahl an Ereignissen von Anfang 2025 bis heute – ausgeklammert sind dabei Sperrungen aufgrund von Brandmeldealarmen.

Der Engelbergtunnel

Zahlen

Genau 2530 Meter ist er lang. Rund 120 000 Fahrzeuge passieren die beiden Röhren täglich. Der Engelbergtunnel ist de facto der längste und verkehrsreichste Autobahntunnel in Baden-Württemberg.

Geschichte

Zwischen den Jahren 1995 und 1999 wurde der Engelbergtunnel gebaut, die A 81 führt durch ihn hindurch. Nach Norden geht es in Richtung Heilbronn, nach Süden wahlweise in Richtung Karlsruhe oder zum Stuttgarter Kreuz weiter in Richtung München und Singen. Und eigentlich heißt der Tunnel ja „Engelbergbasistunnel“. Denn einen „Engelbergtunnel“ gab es früher schon. Der wurde 1938 nach drei Jahren Bauzeit in Betrieb genommen und liegt etwa 60 Meter über seinem Nachfolger. Auch er hatte bereits zwei Röhren. In der westlichen, genauer gesagt im Südportal, befindet sich heute die KZ-Gedenkstätte Leonberg. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs hatten Zwangsarbeiter in der Röhre Teile für Messerschmidt-Flugzeuge fertigen müssen.