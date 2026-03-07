Der Engelbergtunnel: Wenn in einer der beiden Röhren ein Unfall passiert, ist Chaos in und um Leonberg vorprogrammiert. Ein Blick ins Archiv zeigt, was in gut einem Jahr los war.
Der verheerende Brand eines Sattelzug-Aufliegers im Engelbergtunnel am Dienstagnachmittag hat zwei Verletzte gefordert. Nun fragen sich viele: Was ist nur mit diesem Tunnel los? Nicht nur in den Sozialen Netzwerken erinnern sich Menschen an zurückliegende Ereignisse rund um Baden-Württembergs meistbefahrenen Autobahntunnel. Was ist in den beiden Röhren in den vergangenen Monaten und Jahren bereits vorgefallen? Hier gibt es eine Auswahl an Ereignissen von Anfang 2025 bis heute – ausgeklammert sind dabei Sperrungen aufgrund von Brandmeldealarmen.