Ein Lkw-Brand im Engelbergtunnel sorgt unter anderem im kleinen Leonberger Ortsteil Höfingen für Verkehrschaos. Die hiesige Apotheke reagiert darauf in den Sozialen Medien mit Humor.

Manche Situationen lassen sich mit Humor einfach leichter bewältigen. Davon ist auch Max Klimera, Chef der Apotheke Höfingen, überzeugt. Seit dem Brand eines Lkw-Anhängers im Engelbergtunnel ist die A81 in Fahrtrichtung Leonberg gesperrt, die Umleitung führt unter anderem durch den Leonberger Ortsteil Höfingen – und damit direkt an der Apotheke von Max Klimera vorbei.

Auf Instagram hat das Team der Apotheke die Situation jetzt mit einem Beitrag humorvoll kommentiert. Die Sicht vom Eingang der Apotheke ist auf dem Foto zu sehen, zwei Lkws, die dicht an dicht auf der Straße stehen. Dazu der Text: „Hey A81, jetzt, wo ihr wochenlang direkt an uns vorbeifahren müsst: Wir haben Baldrian, Passionsblume und alles andere, was das Gemüt beruhigen kann!“ Und weiter: „Die harten Sachen haben wir schon geschluckt“, gespickt mit Zwinkersmiley. Von der Community erntet das zahlreiche lachende Emojis.

Aber auch, wenn der Post lustig war und bei allerlei, teils berechtigter Beschwerden, dem ein oder anderen mal ein Schmunzeln auf die Lippen zaubert – „nervig“ sei die Situation schon, sagt Max Klimera. „Auch mit der Aussicht, dass es noch länger dauert.“ Der ganze Ort sei verstopft, auch in den Nebenstraßen, was etwa den Lieferboten der Apotheke die Arbeit erschwere.

Den Kunden rate man jetzt, nicht gerade zu Stoßzeiten zu kommen und auch die größeren Anlieferungen zu vermeiden. „Es dauert alles gerade länger“, erklärt Klimera. Trotzdem: Schuld sei niemand am Verkehrschaos. „Und Hauptsache, keinem ist was Schlimmeres passiert“, so der Apothekenchef. „Ich habe das Gefühl, alle arrangieren sich jetzt damit.“

Wer trotzdem Mittelchen zur Beruhigung braucht, findet die weiterhin in seiner Apotheke – neben Baldrian und Passionsblume helfen zur Entspannung auch Lavendel und Hopfen, rät Klimera scherzend.