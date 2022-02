Brand einer Gartenhütte in Hedelfingen

4 Die Gartenhütte in Hedelfingen stand in Vollbrand. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag zum Brand einer Gartenhütte nach Hedelfingen ausgerückt. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt, die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.















Stuttgart-Hedelfingen - – Eine Gartenhütte ist am Montagnachmittag im Gewann Oberer Steinenberg in Stuttgart-Hedelfingen in Brand geraten. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Passant gegen 15 Uhr eine starke Rauchentwicklung in diesem Bereich bemerkt. Er wählte den Notruf. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brandort eintrafen, stand die Gartenhütte bereits komplett in Flammen. Die Floriansjünger konnten das Feuer zwar löschen, die Hütte brannte dennoch komplett nieder.

Bei den Löscharbeiten zog sich laut Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, ein Retter leichte Verletzungen zu, die an Ort und Stelle vom Rettungsdienst behandelt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.