1 Das Feuer in dem Haus in Lahr-Burgheim war am frühen Nachmittag des Ostersonntags ausgebrochen. Foto: Einsatz-Report24

Der Lahrer Altbürgermeister Joachim Heil hat ein Feuer am Ostersonntag in seinem Haus nicht überlebt. Erst kürzlich hatte er seinen 90. Geburtstag gefeiert. OB Markus Ibert zeigt sich bestürzt.









Joachim Heil und seine Frau Mechthild hatten bei dem Brand in ihrem Haus in der Straße Im oberen Garten schwerste Brandverletzungen erlitten. Die beiden wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken für Brandopfer in Ludwigshafen und Tübingen geflogen. Joachim Heil starb in der Nacht zu Ostermontag im Krankenhaus.

Von 1982 bis 1998 war er Sozialbürgermeister der Stadt Lahr. Zuvor hatte er 16 Jahre lang die Otto-Hahn-Realschule geleitet, als seinerzeit jüngster Rektor Baden-Württembergs. Erst am vergangenen Dienstag hatte er seinen 90. Geburtstag gefeiert. Heil war auch 25 Jahre Kreisratsmitglied für die FDP. Für seine sympathische und verschmitzte Art wurde er allseits sehr geschätzt.

Nach Informationen unserer Zeitung hielt Heil sich am Ostersonntag kurz nach 13 Uhr außerhalb des Hauses auf, als er im Inneren ein Feuer bemerkte. Er eilte hinein, um nach seiner Frau zu sehen, die im Haus war.

Nachbarn versuchten noch, das Paar zu retten

Was in dem Haus dann genau passierte, ist unklar, das Feuer muss sich aber schnell ausgebreitet haben. Joachim und Mechthild Heil flüchteten sich auf den Balkon im ersten Stock. Nachbarn versuchten das betagte Paar dort zu retten und lehnten eine Leiter an den Balkon. Doch sie mussten den Rettungsversuch abbrechen, um sich nicht selbst zu gefährden, denn es schlugen bereits Flammen aus dem Hausinneren.

Joachim und Mechthild Heil wurden letztlich von der Lahrer Feuerwehr mit der Drehleiter geborgen. Die Feuerwehrleute fanden sie auf dem Balkon liegend vor, beide hatten schwerste Brandverletzungen erlitten.

Über Burgheim stiegen am Sonntagmittag dunkle Rauchwolken in den Himmel, die weithin zu sehen waren. Weggefährten Heils, die seinen Wohnort kennen, machten sich da bereits Sorgen um ihn und seine Frau.

Als die Feuerwehr mit Kräften aus Kuhbach, Reichenbach und der Kernstadt anrückte, schlugen schon lodernde Flammen aus dem Dachgeschoss. 40 Feuerwehrleute waren vor Ort, für sie war es ein Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Denn in dem in den 1970er-Jahren erbauten Haus hatte das Feuer auch auf tragende Wände übergegriffen, sodass es einsturzgefährdet war. Deshalb war die Brandbekämpfung nur von außen möglich. Der Einsatz am Sonntag dauerte für die Feuerwehrleute letztlich bis gegen 20.30 Uhr.

Neben der Lahrer Feuerwehr war auch ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften vor Ort in Burgheim. Die Burgbühlstraße war auf Höhe des Anwesens für längere Zeit gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, es wurde zerstört. Von außen war auch Stunden nach dem Brand zu sehen, dass der Balkon völlig verkohlt ist. Dort hatte das Feuer aus einem großen Fenster nach draußen geschlagen.

Es sei ein trauriger Tag für Lahr, sagte OB Markus Ibert am Montag einer ersten Stellungnahme. Joachim Heil habe sehr viel für die Stadt getan und sei wegen seiner Menschlichkeit überall beliebt gewesen. Es sei tragisch, dass er nun auf diese Weise aus dem Leben geschieden ist.