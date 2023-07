1 Am Sonntag brannte es in Bietigheim lichterloh. Foto: SDMG/Hemmann

Bietigheim/Sindelfingen - Anfangs, sagt Geschäftsführer Frank Hofmeister, habe er das Gebäude in Bietigheim gar nicht betreten wollen, in dem es von Sonntagvormittag bis Montagmorgen gebrannt hatte. Die Befürchtung, vor einem Berg aus Asche und Ruß zu stehen, war groß. Aus dem Schock, den er während des Feuers empfand und bei dem er „wie in einem Film“ neben sich gestanden, ja nicht mal seine Handynummer gewusst habe, ist inzwischen aber Zuversicht geworden. Bei einem Rundgang durch das teils eingestürzte Gebäude am Dienstag sprüht er vor Tatendrang. „Wir geben Vollgas für den Wiederaufbau!“