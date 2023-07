So lief der Großeinsatz ab

Brand bei Alba in Waiblingen

9 Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Halle schon komplett in Flammen. Foto: 7aktuell/Simon Adomat

Es ist nicht das erste Mal, dass bei dem Recyclingunternehmen Alba in Waiblingen ein Großbrand ausbricht. Was über den Großeinsatz bekannt ist und welche Fragen sich jetzt stellen.









Auch Stunden nach dem Ausbruch eines verheerenden Feuers beim Abfallentsorger Alba herrschte am Mittwoch im Waiblinger Industriegebiet Eisental noch der Ausnahmezustand. Feuerwehrleute, viele davon mit Atemschutzgeräten, hielten den Brand vom Boden und von drei Drehleitern aus unter Kontrolle, auch mobile Wasserwerfer waren im Einsatz. „Die Lage ist unter Kontrolle“, meldete die Feuerwehr gegen 8 Uhr. Dennoch hing auch am Vormittag noch eine dicke Rauchsäule über der Stadt. Die gelb-weißliche Wolke zog in westlicher Richtung und vermischte sich mit den Regenwolken. Gestank lag über dem Industriegebiet Eisental.