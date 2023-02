1 Die Feuerwehr war mit 80 Einsatzkräften im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Panama Pictures/IMAGO/Christoph Hardt

Drei Autos geraten am Montag auf einem Pforzheimer Parkdeck in Brand. Der Gesamtsachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 300.000 Euro.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bei einem Brand mehrerer Autos in einem Parkhaus in der Pforzheimer Badstraße ist am Montagabend ein hoher Sachschaden entstanden. Auf dem obersten Parkdeck waren laut Polizei gegen 17.40 Uhr drei nebeneinander abgestellte Fahrzeuge in Brand geraten. Ein Ford Puma, ein VW Transporter sowie ein Hyundai SUV brannten vollständig aus. Auch das Gebäude wurde durch das Feuer beschädigt.

Ersten Einschätzungen zufolge belaufe sich der Sachschaden auf ungefähr 300.000 Euro, teilte die Polizei mit. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr Pforzheim war mit 80 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen vor Ort. Des Weiteren waren der Rettungsdienst, zwei Notärzte und die Polizei im Einsatz. Verletzte gab es nicht.

Durch die Löscharbeiten war die Goethestraße zwischen der Westlichen Karl-Friedrich-Straße und der Zerrennerstraße bis gegen 19.30 Uhr gesperrt.