Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Häckselplatz in Herrenberg-Kuppingen am Sonntagmorgen in Brand. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang mit einem Großaufgebot gegen die Flammen an.















Unsanft geweckt wurde die Herrenberg Feuerwehr am frühen Morgen des Pfingstsonntags: Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem größeren Brand auf dem Häckselplatz in Herrenberg-Kuppingen. Gegen 4 Uhr wurde laut Polizei durch einen aufmerksamen Autofahrer ein offenes Feuer auf dem Häckselplatz im Kattenbrunner Weg gemeldet. Offensichtlich gerieten dortig gelagerte Abfälle in Brand, heißt es. Mehrere hundert Quadratmeter Häckselgut standen lichterloh in Flammen.

Die um 4:20 Uhr hinzugezogene Feuerwehr bekämpfte den Brand mit starken Kräften bis in den Vormittag hinein, da sich in dem circa vier Meter hohen Stapel Häckselgut noch weitere Glutnester befanden. „Zu Hochzeiten waren an die 60 Einsatzkräfte mit 11 Fahrzeugen im Einsatz“, sagt der Pressesprecher der Herrenberger Feuerwehr, Philipp Löffler. Relativ schnell setzte man vor Ort zusätzlich einen Bagger ein, um die Glutnester auseinander zu ziehen und effektiver löschen zu können. Um die Mittagszeit übernahmen zwei Radlader diese Aufgabe.

„Uns ging es zunächst darum, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern“, sagt Löffler. Die Brandlast sei enorm gewesen. Bis zu drei Viertel des Häckselplatzes hätten Feuer gefangen, sagt Löffler. Eine Gesundheitsgefährdung für die Anwohner bestand aber zu keiner Zeit. Es kam lediglich zu einer starken Rauchentwicklung. Durch den immer wieder drehenden Wind zog die Rauchbrandwolke in verschiedene Richtungen. Deshalb setzte die Feuerwehr eine Katastrophen-Warnmeldung mit dem Hinweis auf Geruchsbelästigung ab.

Zur Brandursache sowie dem Schaden konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Die Ermittlung wird Aufgabe der Polizei sein, teilt die Feuerwehr mit. Die Löscharbeiten dauerten zur Mittagszeit noch an, das Feuer war aber bereits unter Kontrolle. Pressesprecher Philipp Löffler geht davon aus, dass das Feuer am frühen Sonntagnachmittag gelöscht sein dürfte.