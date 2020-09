1 Ikke Hüftgold hat neben der Musik noch ein zweites Standbein, eine Gärtnerei Foto: imago images/Future Image

Auf dem Firmengelände von Ikke Hüftgolds Gärtnereibetrieb ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Den Übeltäter kennt der "Promi Big Brother"-Finalist bereits.

Der diesjährige "Promi Big Brother"-Finalist Ikke Hüftgold (43) ist mit einem gehörigen Schrecken davon gekommen. Denn auf dem Gelände seines Gärtnereibetriebs ist mitten in der Nacht ein Feuer ausgebrochen, wie der Party-Sänger in einer Instagram-Story verriet. "Schön, wenn man um 4:55 Uhr von der Feuerwehr geweckt wird und feststellt, dass das Holzlager meiner Firma brennt. Danke an die Feuerwehr Limburg/Eschhofen für euren Einsatz! Das nächste Kaltgetränk geht auf mich", schreibt er zu einem Bild von angesengten Holzklötzen.

Hier das Album "Ballerpunk" von Ikke Hüftgold kaufen

Er entschuldigt sich auf diesem Wege auch gleich bei allen Eschöfern, deren Nachtruhe durch den Einsatz offenbar gleich von zwei Alarmen gestört wurde. Auch der Übeltäter ist bereits bekannt. Um Brandstiftung habe es sich aber nicht gehandelt, die Schuld trägt stattdessen "leider die Doofheit von meinem Geschäftspartner und besten Freund, (...) der hat hier gestern wohl gegrillt." Ikkes kurzes wie zutreffendes Fazit: "Noch mal Glück gehabt."

Hat Ihnen der Artikel gefallen? Jetzt teilen:

} } }); } });