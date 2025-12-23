Brand auf der B27 bei Kornwestheim: Renault geht in Flammen auf – Fahrer steigt kurz zuvor aus

1 Brandursache war wohl ein technischer Defekt (Symbolbild). Foto: Soeren Stache/dpa

Ein Renault ist auf der B27 bei Kornwestheim ausgebrannt. Der Fahrer hatte zum Glück sofort geistesgegenwärtig gehandelt, nachdem er bemerkte, dass sein Wagen nicht mehr richtig fuhr.











Ein Renault ist am Dienstagmorgen auf der B27 ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, war dessen 39-jähriger Fahrer gegen 5.40 Uhr von Ludwigsburg in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe Kornwestheim plötzlich einen Leistungsverlust seines Wagens bemerkte. Er fuhr daraufhin bei Kornwestheim-Mitte von der B27 ab, hielt an und stieg aus. Wie sich zeigte, gerade noch rechtzeitig: Kurz darauf stand der Renault in Flammen.