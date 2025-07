1 Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung verhindern. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Auf der A8 bei Stuttgart hat in der Nacht zum Sonntag ein Lastwagen gebrannt. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindern.











In der Nacht zum Sonntag hat auf der A8 bei Stuttgart ein Lastwagen gebrannt. Wie die Feuerwehr Stuttgart am Abend berichtet, gingen gegen 3.30 Uhr mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein. Kurz vor dem Stuttgarter Kreuz stand auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe ein LKW in Flammen.