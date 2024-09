Brand an Schule in Vaihingen an der Enz: Handtuchhalter an Schule angezündet – Hausmeister greift beherzt ein

Brand an Schule in Vaihingen an der Enz

1 Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Handtuchhalter bereits ins Freie gebracht worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Schüler der Ferdinand-Steinbeis-Realschule informierte am Freitagmorgen den Hausmeister darüber, dass ein Handtuchhalter in einer Toilette in Flammen stehe. Zwar ging alles glimpflich aus, der Unterricht wurde aber trotzdem früher beendet.











Eigentlich freuen sich Schülerinnen und Schüler ja meist über einen früheren Schulschluss, doch am Freitag war ein eher unerfreulicher Vorfall an der Ferdinand-Steinbeis-Realschule in Vaihingen an der Enz für den Unterrichtsausfall verantwortlich: In der Toilette im ersten Stock war ein Handtuchhalter angezündet worden. Ein Schüler hatte gegen 11 Uhr den Hausmeister informiert, der noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Behälter mit der darin enthaltenen, brennenden Handtuchrolle von der Wand riss, aus dem Gebäude brachte und löschte.