Nach dem Autogipfel des Bundeswirtschaftsministeriums fordert Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper nun auch ein entsprechendes Treffen für Stuttgart und die Region.

Autogipfel soll Technologieoffenheit fördern

Weil Wohlstand und Arbeitsplätze in der Region Stuttgart wie in nur wenigen anderen Regionen vom Erfolg der Automobilwirtschaft abhingen, müsse von Stuttgart ein industriepolitisches Signal nach Berlin und Brüssel ausgehen. Allein in der Landeshauptstadt seien 60 000 Menschen in der Herstellung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen beschäftigt.

Neue wirtschaftliche Dynamik lasse sich nur mit einer Offenheit für Innovationen erreichen und nicht mit Verboten. Die EU müsse neben der E-Mobilität auch allen anderen klimafreundlichen Antriebsarten und Technologien Chancen einräumen. Für mehr E-Mobilität müsse außerdem der Ausbau von Stromnetzen und Schnellladesäulen massiv vorangetrieben werden.