Branchenforum Routes Europe 2026: Airport Prag als bester Flughafen Europas gekürt

Der Flughafen Prag wurde als Europas bester Flughafen gekürt. Was ihn auszeichnet und warum die Flughäfen hinter den großen Drehkreuzen wie London oder Frankfurt immer wichtiger werden.
Der Flughafen der tschechischen Hauptstadt erlebt derzeit einen Höhenflug. Beim Branchenforum "Routes Europe 2026" wurde der Václav-Havel-Flughafen Prag erstmals zum Gesamtsieger der europäischen Streckenentwicklungs-Awards gekürt. Die Auszeichnung gilt in der Luftfahrtbranche als wichtiger Gradmesser für internationale Vernetzung, erfolgreiche Airline-Partnerschaften und strategisches Wachstum im europäischen Flugverkehr. Was diesen Airport besonders auszeichnet.