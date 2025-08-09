Branche in der Krise: Özdemir: Wie Baden-Württemberg weiter erfolgreich Autos baut

Mercedes und Porsche erlitten zuletzt heftige Gewinneinbrüche. Für die Zukunft der Autobranche im Land sieht der Grünen-Politiker Cem Özdemir dennoch Chancen.
Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg im kommenden Frühjahr, hat die zuletzt kriselnde Automobilindustrie im Südwesten nicht abgeschrieben. „Wir werden dann weiter erfolgreich Autos bauen, wenn wir die Technologieführerschaft haben“, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“. Und das heiße digitalisierte Autos mit Elektroantrieb. „Das ist der Weg, wie auch in Zukunft in Untertürkheim, Zuffenhausen oder Rastatt die besten Autos der Welt vom Band rollen“, sagte Özdemir.