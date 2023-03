1 Die Polizei sperrte eine Straße in Bramsche nach den Schüssen ab. (Archivbild) Foto: dpa/Sina Schuldt

Ein 81-Jähriger eröffnete in Bramsche das Feuer vor einer Grundschule. Nun erlag ein 16 Jahre alter Junge seinen tödlichen Verletzungen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach den Schüssen vor einer Schule in Bramsche bei Osnabrück ist ein 16-Jähriger laut Staatsanwaltschaft an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Jugendliche war am Dienstagmorgen in Bramsche von einem 81-Jährigen durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden.

Laut Polizeibericht hatte der 81 Jahre alte Mann am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Straße mehrfach geschossen. Durch die Schüsse wurde ein 16-Jähriger aus Bramsche lebensgefährlich verletzt. Den Angaben zufolge fügte sich der Täter anschließend offenbar selbst lebensgefährliche Verletzungen zu. Täter und Opfer sollen sich gekannt haben.