Warum der Sommer 2025 am 21. Juni beginnt

1 Zur Sommersonnenwende – in diesem Jahr am 20. Juni – geht die Sonne exakt hinter dem „Heel Stone“ auf, dem Eingang zu dem jahrtausendealten, weltbekannten Steinkreis von Stonehenge. Die Sonnenstrahlen fallen in die Mitte des Monuments. Die Steine sind exakt auf den Sonnenstand der Sommer- und Wintersonnenwende ausgerichtet. Foto: Imago/Panthermedia

Wann genau beginnt eigentlich der Sommer und was unterscheidet den kalendarischen vom meteorologischen Sommerstart? Und was hat die Sommersonnenwende damit zu tun? Ein Überblick.











In der Meteorologie beginnen die Jahreszeiten immer zum ersten Tag der Monate März (Frühling), Juni (Sommer), September (Herbst) und Dezember (Winter). Mit der Realität habe das jedoch nicht viel zu tun, erklärt Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg.