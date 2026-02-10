1 Am 14. Februar ist es wieder so weit: der Valentinstag. Foto: Sina Schuldt/dpa

Blumen, Pralinen oder ein Restaurantbesuch: Geschenke zum Valentinstag am Wochenende dürften dieses Jahr deutlich kostspieliger werden. Vor allem ein Klassiker hat sich 2025 deutlich verteuert.











Wiesbaden - Wer zum Valentinstag an diesem Samstag ganz klassisch Blumen oder Pralinen verschenken möchte, muss wahrscheinlich tief in die Tasche greifen. Die Preise für Pralinen sind 2025 um fast ein Fünftel (17,8 Prozent) gemessen am Vorjahr gestiegen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Schnittblumen haben sich demnach um 5,3 Prozent verteuert. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt nahmen im selben Zeitraum um 2,2 Prozent zu.