Brände: Waldbrand in Südfrankreich: Schwacher Wind hilft Feuerwehr

Die Rede ist vom zerstörerischsten Feuer seit 1949 in Frankreich, und noch breitet es sich aus - wenn auch nur langsam. Die Einsatzkräfte hoffen, die Lage noch heute unter Kontrolle zu bringen.
Ribaute - Der riesige Flächenbrand in Südfrankreich greift nicht mehr ganz so stark um sich. Die Ausbreitung sei langsamer geworden, teilte die örtliche Präfektur am Morgen mit. Ohne Wind und mit niedrigeren Temperaturen seien die Wetterbedingungen in der Nacht günstig gewesen. Man hoffe, den in Ribaute ausgebrochenen Brand im Tagesverlauf in den Griff zu bekommen, sagte Christophe Magny von der Feuerwehr im Sender BFMTV.