Brände: Waldbrände im Osten: Ausbreitung in der Nacht verhindert

Waldbrände im Osten: Ausbreitung in der Nacht verhindert

2 Auch ein Löschhubschrauber soll bei Tageslicht unterstützen, hieß es. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Seit Tagen kämpfen Hunderte Einsatzkräfte gegen die Flammen in den Wäldern von Thüringen und Sachsen. In der Nacht hat sich die Lage zumindest nicht verschlimmert.











Saalfeld - Bei den Waldbränden in Thüringen und Sachsen mit Hunderten Einsatzkräften hat sich die Lage in der Nacht nicht verändert. Auf der Saalfelder Höhe in Thüringen konnten die Einsatzkräfte über Nacht eine Ausbreitung verhindern. "Wir haben die Lage gehalten, wie sie gestern war", berichtete der Sprecher des Landratsamts, Peter Lahann. Tagsüber solle jetzt verstärkt gelöscht werden. Dazu werde noch ein dritter Hubschrauber erwartet. Aktuell seien rund 500 Helfer im Einsatz.