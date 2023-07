10 Dass auch Stadtkirche und Rathaus in Flammen aufgingen, konnte die Feuerwehr damals noch vereiteln. Foto: Stadtarchiv Bietigheim-Bissingen/Robert Freimann/

Verheerende Stadtbrände sind das Thema der neuen Ausstellung „Feuer – Segen und Fluch“ in Bietigheim-Bissingen – mit historischen Fotos und vielen spannenden Exponaten.









Götterfunke und Hölleneinheizer, Lebensspender und Todbringer, Attraktor und Distanzgebieter: Das Feuer weckt viele Assoziationen. „Und in manchen Städten prägen Feuer auch das Stadtbild, wie bei uns in Bietigheim“, sagt Catharina Raible, Leiterin des Stadtmuseums im Hornmoldhaus: Den Marktplatz gäbe es in seiner heutigen Anmutung nicht, wäre im August 1921 nicht in den schmalen Gassen der historischen Altstadt ein Brand ausgebrochen, der das Quartier zwischen Rathaus und Stadtkirche in Schutt und Asche legte.