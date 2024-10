2 Nach der Explosion folgte ein Feuer: die zerstörte Häuserzeile in Newcastle. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Von einer verheerenden Detonation ist die Rede, der Großteil einer Häuserzeile ist zerstört. Es gibt Verletzte - und einen Toten.











Newcastle - Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in England ist ein siebenjähriger Junge getötet worden. Sechs Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach der Detonation verwüstete ein Feuer den Großteil einer Häuserzeile und beschädigte den Rest schwer, wie auf Fotos zu sehen ist. Mehrere Anwohner wurden in Sicherheit gebracht.