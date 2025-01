Brände: Sechs Tote bei Explosion in Gaststätte in Tschechien

Sechs Tote bei Explosion in Gaststätte in Tschechien

1 Ein Blaulicht ist auf einem Feuerwehr-Einsatzfahrzeug montiert. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Die Menschen sitzen gemütlich zusammen, als es zur Katastrophe kommt. Bei einem Brand im tschechischen Most hat es viele Tote und Verletzte gegeben. Schuld könnte ein Heizpilz sein.











Most - Bei einer Explosion und einem Brand in einem Restaurant in Tschechien sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien acht Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Nach ersten Aussagen von Zeugen sei ein Gasheizstrahler umgefallen, dessen Propangasflasche habe sich daraufhin entzündet.