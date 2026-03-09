1 Steht nun auch im Visier der Ermittler: Crans-Montanas Bürgermeister Nicolas Féroud. (Archivbild) Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Nach dem Feuerdrama in Crans-Montana geraten nun der Bürgermeister und vier weitere Personen ins Visier der Ermittler. Wer trägt Schuld an der Silvestertragödie mit 41 Toten?











Crans-Montana/Sitten - Gut zwei Monate nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana in der Schweiz weitet die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchung aus. Ermittelt wird nun auch gegen den Bürgermeister von Crans-Montana, Nicolas Féraud, wie die Staatsanwaltschaft im Kanton Wallis bestätigt. Ebenso neu im Visier der Justiz sind vier weitere Personen, die für Brandschutz und Sicherheit zuständig sind oder waren. Zuerst hatte die Zeitung "24 heures" darüber berichtet.