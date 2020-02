1 Die Feuerwehr musste in den vergangenen Tagen mehrere brennende Mülltonnen in Stuttgart löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Paul Zinken

In Möhringen und im Stuttgarter Westen brennen in den vergangenen Tagen Mülltonnen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, auch Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Stuttgart-Möhringen/-West - In den vergangenen Tagen sind in Möhringen sowie im Stuttgarter Westen Mülltonnen in Flammen aufgegangen. Während die Polizei im Stuttgarter Westen von Brandstiftung ausgeht, ermitteln die Beamten in dem Fall in Möhringen noch in alle Richtungen. Es kann allerdings zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass die Brände auf das Konto eines Serienbrandstifters gehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, gerieten in der Nacht zum Dienstag am Braunjörgweg in Möhringen drei Mülltonnen in Brand. Ein Anwohner hatte das Feuer gegen 0.15 Uhr bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten die drei Mülltonnen bereits vollständig.

Durch das Feuer wurden auch eine Terrassentür sowie ein in der Nähe stehender Mercedes Vito beschädigt, es entstand Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Polizei geht im Westen von Brandstiftung aus

Im Stuttgarter Westen steckten bereits am Freitagabend, 31. Januar, Unbekannte in der Gutbrodstraße eine Papiermülltonne in Brand. Ein Anwohner hatte gegen 20.47 Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, hatte das Feuer bereits auf eine weitere Mülltonne übergegriffen. Durch den Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1000 Euro. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten erfolglos nach den Tätern.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.

