Brände in Ludwigsburg: Wieder steht ein Altkleidercontainer in Flammen
1
Sowohl Container wie auch Inhalt wurden bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Leif-Hendrik Piechowski

In Ludwigsburg brennt in der Daimlerstraße bereits zum zweiten Mal ein Altkleidercontainer. Die Polizei ermittelt, doch die Ursache bleibt noch unklar.

In der Daimlerstraße in Ludwigsburg ist am Wochenende bereits zum wiederholten Male ein Altkleidercontainer angezündet worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Brand am Samstagabend kurz nach 20 Uhr gemeldet worden. Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehr den Container, der an der Kreuzung zum Römerhügelweg aufgestellt ist, aufbrechen. Sowohl die abgegebene Kleidung wie auch der Container selbst wurden beschädigt.

 

Erster Brand am 13. Dezember

Bereits zwei Wochen zuvor, ebenfalls an einem Samstag, 13. Dezember, war an derselben Stelle gegen 19.40 Uhr einer der beiden Altkleidercontainer in Brand geraten. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, steht noch nicht fest. Die Brandursache ist in beiden Fällen ebenfalls bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 71 41 / 18 53 53 oder ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de an.

 