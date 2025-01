Brände in Los Angeles: Halle Berry spendet gesamten Kleiderschrank

1 Halle Berry will den Menschen helfen, die durch die Waldbrände in L.A. alles verloren haben. Foto: getty/Amy Sussman / Getty Images

Schauspielerin Halle Berry kündigt an, ihren "gesamten Kleiderschrank" an die Menschen zu spenden, die durch die anhaltenden Waldbrände in Los Angeles alles verloren haben. Mit dem Vorhaben schließt sie sich einer weiteren Prominenten an.











Durch die verheerenden Waldbrände in Südkalifornien haben Tausende Menschen ihre Häuser verloren und stehen vor dem Nichts. Doch die Gemeinschaft, darunter auch zahlreiche Prominente, hält zusammen: Nachdem Schauspielstar Sharon Stone (66) am Donnerstag appelliert hatte, Kleidung, die an bedürftige Menschen weitergegeben werden kann, an das Geschäft "Coop" in L.A. zu spenden, tut Schauspielerin Halle Berry (58) es ihr nun gleich.