Brände in Los Angeles: Grammys sollen wie geplant stattfinden

1 Beyoncé hat dieses Jahr wieder Chancen auf Grammy Awards. Foto: Imago images/UPI Photo

Die Verleihung der Grammy Awards soll trotz der Feuerkatastrophe in Los Angeles stattfinden. Das gab die verantwortliche Recording Academy bekannt. Bei dem Event Anfang Februar soll Geld für die Betroffenen gesammelt werden.











Die diesjährige Verleihung der Grammy Awards soll wie geplant am 2. Februar in der Crypto.com Arena in Los Angeles über die Bühne gehen (live auf CBS und Paramount+). Das gaben der CEO und die Vorsitzende der zuständigen Recording Academy in einer Mitteilung an die Academy-Mitglieder bekannt, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.