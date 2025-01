Brände in Los Angeles: Dave Grohl kocht Chili für die Feuerwehr

1 Dave Grohl ist seit Jahren für seine freiwillige Arbeit bekannt. Foto: Jeremy Smith/imagesSPACE

Vor wenigen Tagen wurde Dave Grohl 56 Jahre alt. Seinen Ehrentag verbrachte der Musiker damit, die Opfer und Hilfskräfte der derzeitigen Brände in Los Angeles zu unterstützen und mit Essen zu versorgen. Er setzte dafür ein leckeres Chili auf.











Derzeit wüten große Brände in und um Los Angeles. Dave Grohl (56) verbrachte seinen Geburtstag damit, in dem Katastrophengebiet freiwillig Mahlzeiten für die Betroffenen und Hilfskräfte zu kochen. So teilte die Organisation "Feed the Streets" auf ihrem Instagram-Account mehrere Clips, in denen der Frontmann der Band Foo Fighters einen großen Topf Chili umrührt und außerdem einen Karren schiebt.