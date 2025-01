Brände in Los Angeles: Darum ist Carsten Maschmeyer gerade vor Ort

Zahlreiche Prominente flüchten derzeit vor der verheerenden Feuerkatastrophe in Los Angeles. Auch der deutsche Unternehmer Carsten Maschmeyer (65), seine Frau Veronica Ferres (59) und deren Tochter Lilly Krug (23) befinden sich aktuell in der kalifornischen Millionenmetropole. Auf Instagram berichtet Maschmeyer von "einer bedrückenden Zeit" voller "Zerstörung und Schmerz".

Carsten Maschmeyer teilt Eindrücke auf Instagram

Zwei Fotos teilte der Unternehmer auf seinem Instagram-Profil, die das Ausmaße der Brände in Los Angeles nur erahnen lassen. "Eine bedrückende Zeit für die Menschen in Los Angeles - eines der größten Feuer der letzten Jahrhunderte hinterlässt Zerstörung und Schmerz", schreibt der 65-Jährige zu den Aufnahmen, die den Blick auf Los Angeles Downtown am Morgen zeigen. Die Morgensonne erscheint dabei blutrot. Eine zweite Aufnahme zeigt eine tiefgraue Rauchwolke über der Stadt.

Im Gedanken sei Maschmeyer bei denjenigen, "die ihr Zuhause verloren haben oder fliehen müssen". Auch einige Prominente gehören zu denen, die ihre Häuser in den Flammen verloren haben. Darunter Komiker und Schauspieler Billy Crystal (76), "This Is Us"-Star Mandy Moore (40) und Paris Hilton (43), wie US-Medien berichten. Am Ende seines Beitrags dankt Maschmeyer all "den mutigen Einsatzkräften, Feuerwehrleuten, Rettungsteams und Hilfskräften, die unermüdlich für das Leben und die Sicherheit der Menschen in dieser Stadt kämpfen".

Golden Globes und Familienbesuch

Carsten Maschmeyer sowie seine Frau Veronica Ferres und deren Tochter Lilly Krug hatten erst vor wenigen Tagen die 82. Preisverleihung der Golden Globes in Los Angeles besucht.

Wie ein Sprecher des Unternehmers der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte, wohnt auch Maschmeyers Sohn Maurice Jean Maschmeyer (31) mit seiner Ehefrau Rachel, der gemeinsamen Tochter Aria Lily und Rachels Sohn Leo, der aus einer früheren Beziehung stammt, in Los Angeles.