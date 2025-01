Brände in Kalifornien

1 Betrüger nutzen Kim Kardashians Namen für eine perfide Masche. Foto: imago images/ABACAPRESS

Betrüger geben sich in einer E-Mail an Fans als Kim Kardashian aus. Sie rufen dazu auf, für die Opfer der Waldbrände in Kalifornien zu spenden.











Unternehmerin und Reality-Star Kim Kardashian (44) warnt vor offenbar gewissenlosen Betrügern, die sich ihren bekannten Namen und die Waldbrände in Kalifornien zu Nutze machen. Unbekannte haben mindestens eine Art von E-Mail verschickt, in der auf eine angebliche Spendenaktion für die Opfer der Feuer in und um Los Angeles hingewiesen wird.